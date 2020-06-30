«Газпром» вернул Польше полтора миллиарда долларов за газ

Российский «Газпром» вернул польскому импортеру PGNiG полтора миллиарда долларов переплаты за газ. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Газпром экспорт».

Деньги перечислены Варшаве согласно решению Стокгольмского арбитража. Однако в Москве подчеркнули, что, несмотря на это, продолжают обжалование решения суда в установленном порядке.

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Ранее сообщалось, что российская сторона согласовала срок возврата переплаты до 1 июля 2020 года.

Польская компания инициировала разбирательство с Россией из-за цены на газ еще в 2015 году. В PGNiG требовали пересмотреть стоимость природного газа, который Польша получала по договору 1996 года. В марте 2020-го арбитраж принял сторону Варшавы и скорректировал цену на топливо, поступающее по газопроводу «Ямал-Европа», с 1 ноября 2014 года. Москва в конце мая обжаловала это решение в суде округа Свеа.

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