Пожар в российском городе посчитали интересным событием

Telegram-канал «На видео видно» опубликовал видео пожара, который произошел в доме культуры в городе Гусь-Хрустальный.

На кадрах видно, что огонь охватил крышу и верхние этажи здания. Рядом с ДК видна пожарная машина. «Ну, хоть что-то интересное в Гусе произошло», — констатирует очевидец.

Как сообщает «Интерфакс», на данный момент площадь пожара увеличилась до 1,5 тысяч квадратных метров. На месте работают 10 единиц техники и 22 человека личного состава. Погибших и пострадавших нет.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!