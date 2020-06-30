Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявлено в Москве (745), Московской области (301) и Ханты-Мансийском автономном округе (279). Регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Более 100 новых случаев зафиксировали в Свердловской области (276), Санкт-Петербурге (253), Ямало-Ненецком автономном округе (248), Иркутской (242), Нижегородской (203), Воронежской (179), Челябинской (144) областях, Красноярском крае (144), Тыве (125), Мурманской (118), Саратовской (110), Новосибирской (109), Ульяновской (106) и Архангельской (102) областях.
Наименьшее число заражений выявили в Ненецком автономном округе (2), Калмыкии (2) и Еврейской автономной области (2).
Всего за сутки в стране зарегистрировали 6693 новых случая заражения. За весь период пандемии в России зафиксировали 647 849 случаев коронавируса, умерли 9320 человек, выздоровели 412 560.