В России обнаружили места крушений самолетов в 1943 и 1972 годах

Активисты поискового объединения «Авиапоиск» нашли на Дальнем Востоке места крушений двух самолетов, разбившихся в 1943 и 1972 годах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.

Так, место падение советского скоростного бомбардировщика СБ, который разбился в 1943 году, было установлено в ходе поисковой операции у озера Болонь Хабаровского края. «Самолет разбился в результате столкновения с другим однотипным воздушным судном», — сказано в сообщении.

Экипаж обнаруженного самолета — три человека — погибли. Кроме того, были найдены элементы парашютных систем и одежды летчиков. На месте крушения активисты установили памятную табличку.

Второй самолет — фронтовой бомбардировщик Ил-28Р — был обнаружен в Ольгинском районе Приморья. По предварительной информации, авиакатастрофа произошла в 1972 году. Точная информация об экипаже и обстоятельствах крушения пока выясняется.

Ранее американские военные обнаружили новые фрагменты останков жертв авиакатастрофы середины XX века на Аляске. Военный самолет C-124 Globemaster, летевший из штата Вашингтон на Аляску, врезался в гору Гэннетт недалеко от города Анкориджа 22 ноября 1952 года. В результате происшествия погиб 41 пассажир и 11 членов экипажа.

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