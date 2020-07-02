В граничащей с Россией стране начали борьбу с бубонной чумой

Правительство граничащей с Россией Западной Монголии приняли максимальные меры, чтобы не распространить бубонную чуму в другие регионы и соседние страны. Об этом в четверг, 2 июля, рассказали в пресс-службе российского посольства в Улан-Баторе, передает РИА Новости.

В дипмиссии заявили, что все произошло в удаленном от Улан-Батора регионе. В связи с этим нет никакой причины беспокоиться. Кроме того, местные власти оперативно приняли меры и изолировали всех, кто мог контактировать с зараженными. Город Ховд, в котором были зарегистрированы первые инфицированные, в настоящий момент перекрыт — в населенный пункт нельзя въехать и выехать.

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Дипломаты также напомнили слова представителя Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии Сергея Диордицу, что бубонная чума — это сезонное явление. «Проблема в том, что местные жители, несмотря на запреты и рекомендации местных властей, на них продолжают охотиться и употребляют их [тарбаганов] в пищу, так как это является деликатесом», — пояснили в дипмиссии.

Уточняется, что заразиться бубонной чумой можно не при употреблении сырого мяса тарбагана — монгольского сурка, а во время разделки и обработки.

Между тем пока нет информации о россиянах, кто мог бы в этот момент оказаться в регионе и заразиться бубонной чумой.

1 июля стало известно, что в Западной Монголии зафиксирована вспышка бубонной чумы. В больницу доставили 27-летнего мужчину и девушку, возраст которой не называется. Отмечается, что в начале болезни с ними прямо контактировали 60 человек и косвенно — 400. Известно, что причиной заражения послужило то, что оба жителя Монголии употребили в пищу сырое мясо сурка.

Чума — это бактериальная болезнь, которая в первую очередь поражает диких грызунов. Она распространяется от одного животного к другому через блох. Люди, укушенные зараженной блохой, обычно заболевают бубонной формой чумы. По данным Всемирной организации здравоохранения, эта болезнь может убить взрослого менее чем за 24 часа, если вовремя не начать лечение.

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