Найдена такса с необычным пестрым окрасом

Жительница Майами (штат Флорида, США) рассказала о щенке таксы, который родился с необычным пестрым окрасом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Тело семимесячной таксы по кличке Му покрывает белая шерсть с многочисленными пятнами, которые придают ей сходство с коровой. На голове пятен нет: она черная с кремовыми подпалинами, как у обыкновенной таксы.

«Кажется, что тело и голова не подходят друг другу, — говорит его хозяйка Виктория Хоффман (Victoria Hoffman). — Многие поначалу думают, что на нем плащ или пижама, и очень удивляются, когда обнаруживают, что это его натуральная шерстка».

По словам Хоффман, на прогулках с Му к ней часто подходят незнакомые люди и начинают спрашивать о необычной таксе или фотографируются с ней.

«Он любит складывать все игрушки в одном месте, обожает арбузы и миндаль и часто спит на спине под своей лежанкой», — рассказала хозяйка Му.

В 2019 году сообщалось, что жители американского штата Техас приютили бездомного котенка с 24 пальцами. Супружеская пара отметила, что уникальное животное по кличке Титус Пулло (Titus Pullo) стало четвертым питомцем в их семье.

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