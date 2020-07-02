Раскрыты детали отношений Гитлера с его единственной любовью

Племянница фюрера Третьего рейха Адольфа Гитлера Ангелика (Гели) Раубаль была его единственной любовью, считает итальянский писатель Фабиано Массими. Детали их отношений он раскрыл в своей новой книге «Ангел Мюнхена» (El ángel de Múnich), сообщает La Vanguardia.

Как рассказал изданию сам Массими, хотя его книга считается романом, она основана на исторических документах, которые он изучал в процессе работы. «Мой итальянский издатель подсчитал, что 91 процент написанного — это правда. В книге есть библиография из 70 источников, с которыми я ознакомился», — пояснил он.

По словам писателя, отношения между Гитлером и Гели, которая была дочерью его сводной сестры, начались, когда ему было 36 лет, а ей — 17. С 1929 года они начали жить вместе в квартире в Мюнхене. При этом доподлинно неизвестно, связывали ли их сексуальные отношения, однако, отметил Массими, есть информация о том, что будущий фюрер изображал свою племянницу обнаженной на нескольких зарисовках углем — на данный момент эти изображения не найдены. Кроме того, есть свидетельства, что Гитлер неоднократно заявлял, что Гели была единственной женщиной, на которой он хотел жениться.

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Отдельное внимание в своей книге автор уделил обстоятельствам смерти Раубаль в сентябре 1931 года, которые до сих пор остаются загадочными. По словам Массими, к тому времени отношения между Гитлером и Гели начали портиться. По некоторым данным, она хотела расстаться с ним и уехать в Вену, где планировала учиться пению и где, предположительно, у нее был любовник, однако политик запретил ей это сделать. 19 сентября 1931-го они снова поспорили, и Гитлер уехал в Гамбург, а спустя некоторое время ему сообщили о смерти возлюбленной.

«Когда Гели умерла, Гитлер исчез на три дня и три ночи», — рассказал писатель, отметив, что будущий фюрер даже хотел покончить с собой. При этом, по его словам, в кончине женщины все не так однозначно. По некоторым данным, она совершила самоубийство, осознав невозможность сбежать от Гитлера. Однако ряд свидетельств говорит о том, что Гели могла быть убита по приказу Гитлера, который ревновал ее, или его сторонников, чтобы связь с ней не помешала ему при продвижении во власти. Сам Массими считает, что к этому был причастен друг и личный фотограф Гитлера Генрих Гофман — он якобы застрелил женщину из того же пистолета, с помощью которого в 1945-м покончил с собой сам фюрер, пишет El Espanol.

После смерти женщины Гитлер распорядился закрыть комнату, в которой она умерла, превратив ее в своеобразный мавзолей. При этом в кабинетах фюрера всегда должен был быть портрет или бюст Гели. По словам Массими, уже позже, на одном из заседаний Нюрнбергского трибунала, рейхсмаршал Третьего рейха Герман Геринг заявлял, что смерть племянницы стала последней каплей для Гитлера, после которой он потерял остатки человечности. По мнению писателя, если бы Гели осталась жива, возможно, история всего мира сложилась бы иначе.

В 2019 году профессор Томас Лундмарк в своей книге о гражданской жене фюрера Еве Браун заявил, что она никогда не занималась сексом с Гитлером из-за редкого гинекологического заболевания. Суть отношений Гитлера и Браун профессор объяснил тем, что женщина предложила лидеру нацистской Германии защиту от слухов о его личной жизни.

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