КТ-центры в Москве вернутся к обычной работе

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что 20 КТ-центров в Москве в скором времени возвратятся к обычной работе после диагностики пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в четверг, 2 июля, сообщается на портале mos.ru.

«Своеобразным ноу-хау в мировой практике была организация на базе поликлиник круглосуточных КТ-центров. Теперь, когда мы видим положительную динамику по сокращению новых случаев заболевания, нет необходимости в такой инфекционной инфраструктуре. Мы уже вернули к стандартному режиму работы 12 поликлиник, в ближайшее время еще 20 зданий КТ-центров возобновят амбулаторный прием», — рассказала Ракова.

Отмечается, что все КТ-центры обработают обеззараживающими и дезинфицирующими средствами, а также всех сотрудников проверят тест-системами на коронавирус, только после этого медучреждения смогут начать работать в обычном режиме.

На данный момент в Москве открылось 16 КТ-центров. В числе вновь открывающихся — поликлиники 175 (улица Челябинская), 191 (улица Алтайская), 69 (2-я Владимирская улица), 195 (улица Крылатские Холмы), 209 (улица Раменки), 45 (5-й Войковский проезд), 6 (улица Вучетича), 12 (улица Академика Комарова), 218 (проезд Шокальского), 180 (Уваровский переулок), 5 (Даев переулок), 3 (Ермолаевский переулок), 46 (улица Казакова), 68 (улица Малая Якиманка), 166 (улица Домодедовская), 170 (улица Подольских Курсантов), 23 (улица Авиаконструктора Миля), 36 (улица Новомарьинская). Кроме того, откроется четвертый клинико-диагностический центр на улице Крылатские Холмы и первый — на улице Миклухо-Маклая.

29 июня сообщалось, что в круглосуточных КТ-центрах Москвы для диагностики коронавирусной инфекции за апрель-июнь провели более 180 тысяч КТ-исследований органов грудной клетки. Отмечается, что это почти в два раза больше, чем количество КТ легких, проведенных в поликлиниках за весь прошлый год.

В середине апреля 2020 года по предложению Клинического комитета в Москве на базе городских поликлиник были развернуты амбулаторные КТ-центры для диагностики пациентов с ОРВИ, внебольничной пневмонией и подозрением на новую коронавирусную инфекцию. Помимо консультации врача и КТ легких в этих центрах проводили дополнительные обследования: общий анализ крови, ЭКГ, пульоксиметрию, забор мазков на новую коронавирусную инфекцию. Такой подход позволил не только диагностировать наличие пневмонии, но и определить ее характер. Всего в столице работало 48 КТ-центров. В связи с улучшением эпидемиологической обстановки 12 из них после тщательной дезинфекции уже вернулись к плановому приему пациентов по всем направлениям. Кроме того, при необходимости КТ и МРТ в поликлиниках будут проводиться круглосуточно.

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