СКР решил найти всех избежавших Нюрнберга нацистов

Сотрудники Следственного комитета России намерены найти всех нацистских преступников — как живых, так и мертвых — которые сумели избежать Нюрнбергского трибунала. Об этом в пятницу, 3 июля, со ссылкой на главу ведомства Александра Бастрыкина сообщает РИА Новости.

По словам Бастрыкина, приговорами Международного военного трибунала в Нюрнберге и другими послевоенными процессами были осуждены далеко не все преступники. Многим нацистам, виновным в жестоких преступлениях, удалось избежать наказания. Поэтому все виновные должны быть установлены по принципу неотвратимости наказания.

Как отметил Бастрыкин, следователи должны назвать имена нацистов и показать, что они делали, «вне зависимости от того, живы они или нет».

30 июня сообщалось, что Бастрыкин раскрыл данные статистики о состоянии преступности и следственной работе в стране за пять месяцев 2020 года. В целом по России за 2020 год было зарегистрировано 832 тысячи преступлений.

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