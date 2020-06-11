Родители погибших российских детей пожаловались на следователей главе СКР

Родители погибших российских детей пожаловались на волокиту со стороны региональных следователей во время личного приема граждан главой Следственного комитета России (СКР) Александром Бастрыкиным по видео-конференц-связи. Об этом в четверг, 11 июня, сообщается на сайте СКР.

По данным ведомства, инициативная группа из числа родителей, у которых в разное время и в разных регионах погибли дети, пожаловалась Бастрыкину на некачественное проведение проверок и расследование происшествий. Каждый обратившийся родитель поведал свою историю, сообщив об отсутствии положительных результатов.

Так жители Крыма рассказали главе СКР о гибели в октябре 2017 года их сына, который после празднования дня рождения друга уехал на такси и позже был найден мертвым в реке. Экспертиза показала, что он умер из-за утопления в воде. Следователи долго не возбуждали уголовное дело и сделали это только накануне приема. Заслушав доклад руководителя следственного управления, председатель отстранил от работы следователя и криминалиста, допустивших волокиту, и назначил служебную проверку.

Всего Бастрыкин принял десять граждан. Он потребовал от руководителей территориальных следственных органов изучить материалы проверок по резонансным происшествиям и активизировать работу по расследованию преступлений прошлых лет.

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