Отец убитых силовиками пастухов пытался попасть к Бастрыкину и был задержан

В Махачкале задержан Муртазали Гасангусенов — отец братьев-пастухов Гасангусейна и Наби, убитых в августе 2016 года. Мужчина собирался попасть на прием к прибывшему в столицу Дагестана председателю Следственного комитета Александру Бастрыкину, передает «Кавказ.Реалии».

По информации издания, Гасангусенов отправился к зданию следственного управления ведомства по республике, «но дойти туда он не успел»: его задержали и доставили в городской отдел полиции. По данным «Медиазоны», официальной причиной задержания стало якобы курение в общественном месте.

Ранее, 1 октября, жители Махачкалы вышли на несанкционированный митинг в поддержку семьи Гасангусеновых, требующей расследовать убийство силовиками двух своих сыновей-пастухов. Участники акции разошлись только после того, как родителей погибших отвезли в региональный Следственный комитет, где обещали в течение недели направить в Москву материалы дела о смерти братьев.

Родители убитых неоднократно проводили пикеты с требованием найти виновных в гибели сыновей. В течение года они добивались встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым: их не записывали к нему на прием. В сентябре 2018 года супруги записали обращение к президенту Владимиру Путину с просьбой повлиять на расследование дела о гибели детей.

17-летний Наби и 19-летний Гасангусейн из села Гоор-Хиндах были убиты 23 августа 2016 года в ходе спецоперации. После убийства силовики объявили их членами «шамильской» группы боевиков, которые якобы первыми открыли огонь, хотя экспертиза этого не подтвердила. Близкие братьев считают, что автоматы Калашникова пастухам подбросили, чтобы скрыть ошибку силовиков, расстрелявших невинных людей. После жалоб отца погибших прокуратура возбудила дело об убийстве братьев Гасангусеновых «неустановленными лицами».

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