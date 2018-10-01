Сотни жителей Махачкалы вышли на улицы из-за убийства силовиками двух пастухов

Жители Махачкалы вышли на несанкционированный митинг в поддержку супружеской пары, которая требовала расследовать убийство силовиками двух своих сыновей-пастухов. Издание «Черновик» сообщало о 300 протестующих, «Регион онлайн» — о 500.

Участники акции провели на центральной площади несколько часов и разошлись только после того, как родителей погибших отвезли в региональный Следственный комитет. Там им обещали в течение недели направить в Москву материалы дела о смерти братьев.

Родители убитых — Патимат и Муртазал Гасангусейновы — ранее неоднократно проводили пикеты с требованием найти виновных в гибели сыновей Наби и Гасангусейна. Они год добивались встречи с главой Дагестана Владимиром Васильевым, чтобы рассказать ему о беспределе силовиков, но их не записывали к нему на прием. В сентябре 2018-го Патимат и Муртазал записали обращение к президенту Владимиру Путину и попросили его повлиять на ход расследования дела.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн из села Гоор-Хиндах были убиты 23 августа 2016 года в ходе спецоперации. После убийства силовики объявили их членами «шамильской» группы боевиков, которые якобы первыми открыли огонь, но экспертиза это не подтвердила. Родители и односельчане молодых людей уверены, что те были обычными пастухами и в розыске не находились. Близкие братьев считают, что автоматы Калашникова пастухам подбросили, чтобы скрыть ошибку правохранителей, расстрелявших невинных людей. После жалоб отца погибших прокуратура возбудила дело об убийстве братьев Гасангусеновых «неустановленными лицами».

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