Прославившийся изучением Чикатило психиатр попытался покончить с собой в Москве

Заслуженный врач России, доктор медицинских наук и психиатр Федор Кондратьев попытался покончить с собой — домой к 87-летнему мужчине выехали сотрудники экстренных служб. Об этом в пятницу, 3 июля, со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает «Комсомольская правда».

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По словам источника, Кондратьев попытался совершить суицид, но его сумела спасти жена, находившаяся вместе с психиатром в его московской квартире. Кондратьев известен участием в судебно-психиатрической экспертизе маньяка Андрея Чикатило и других серийных убийц, а также полковника Юрия Буданова, обвиненного в похищении и убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой.

Андрей Чикатило — советский серийный убийца, педофил, некрофил и каннибал. По версии следователей, первое убийство он совершил в 1978 году. Из-за ошибок в расследовании арестовать Чикатило удалось только в 1990 году. Его приговорили к смертной казни. Установлено, что в период с 1982 по 1990 год он совершил в Ростовской области и других регионах СССР 43 доказанных убийства. Чаще всего его жертвами становились дети. Сам маньяк говорил о 56 убийствах.

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