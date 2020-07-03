Электронное голосование назвали будущим избирательной системы

Электронное голосование является будущим избирательной системы в России и мире. Об этом в эфире шоу «Дайте сказать!» на портале Life.ru заявил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

Он назвал электронное голосование самым достоверным. «Поверьте, мы долго с техническими специалистами говорили на эту тему. Там ничего нельзя вбросить, ни прибавить, ни убавить, это точно анонимно, и это точно будущее не только нашей избирательной системы, но и большинства избирательных систем», — подчеркнул сенатор.

Клишас рассказал, что многие россияне предлагали свои варианты поправок к Конституции и некоторые предложения были необычными. «Пришло мне письмо, где было сказано, что должна быть записана в Конституции норма, что человек, российский гражданин, имеет право получать достоверную информацию об устройстве космоса и мироздания», — уточнил он, отметив, что власти не решились на эту поправку.

Член Совфеда также прокомментировал инциденты, когда граждане пытались проголосовать дважды. «Кому-то, возможно, помогали члены комиссии. И это надо расследовать. Вы знаете, что это и административная ответственность, если человек проголосовал дважды, там до 30 тысяч рублей штраф», — напомнил Клишас.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции стартовало по всей России 25 июня. Процедуру решили растянуть на неделю, чтобы избежать большого скопления людей в условиях пандемии коронавируса. В этом году голосование проходило в том числе и в электронном виде. Этот способ был доступен в Москве и Нижнем Новгороде. Основной этап прошел 1 июля, этот день был объявлен выходным.

По итогам, за поправки проголосовали 77,92 процента, 21,27 процента — против.

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