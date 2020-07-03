Раскрыты секреты помолодевших на карантине знаменитостей

Эксперты раскрыли секреты знаменитостей, которые стали выглядеть лучше на карантине, введенном из-за пандемии коронавируса. Информация появилась на Daily Mail.

Британские специалисты Люси Сюй (Lucy Xu), Сьюзи Хаслер (Susie Hasler) и Джеймс Джонсон (James Johnson) проанализировали фотографии звезд и рассказали, что повлияло на изменения в их внешнем виде.

Так, например, по мнению экспертов, жена принца Уильяма Кейт Миддлтон стала выглядеть моложе, поскольку начала проводить больше времени на свежем воздухе вместе со своей семьей. Кроме того, из-за перерыва в работе она не наносила макияж ежедневно, и ее лицо стало выглядеть отдохнувшим. Герцогиня также перестала делать укладку волос.

Фото опубликовано @kate.william.cambridge

В то же время стилисты отметили, что ее супруг начал выбирать более непринужденные наряды. Так, он появился в рубашке с расстегнутыми верхними пуговицами на встрече с медицинскими работниками из Канады на онлайн-платформе Zoom. «Это очень отличается от привычных образов Уильяма: чаще всего он надевает рубашку, галстук и пиджак», — добавила Хаслер.

Дизайнер Виктория Бекхем, в свою очередь, стала уделять больше внимание уходу за кожей, поскольку у нее появилось свободное от работы время. «Виктория использует люксовые средства. К тому же ее кожа безусловно улучшилась из-за отсутствия косметики на лице», — подчеркнула Сюй. По словам Джонсона, она также осветлила некоторые пряди, из-за чего ее волосы теперь выглядят гуще.

Фото опубликовано @gemmacollins1

Помимо этого, эксперты оценили внешность похудевшей плюс-сайз-модели Джеммы Коллинз (Gemma Collins). Они считают, что она «помолодела», так как перестала делать макияж в стиле smoky eyes (техника, в которой используется плавный переход тона от светлого к более темному — прим. «Ленты.ру»). Вдобавок актриса избавилась от нарощенных волосы, в связи с чем ее образ стал более «элегантным и натуральным».

В июне специалисты в сфере красоты раскрыли секреты молодости знаменитостей, которые не делают инъекции ботокса. Оказалось, что телеведущая Тринни Вудалл (Trinny Woodall) отдает предпочтение дорогим косметическим гаджетам, а певица Рошель Хьюмс (Rochelle Humes) уделяет особое внимание увлажнению кожи.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!