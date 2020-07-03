Раскрыты задачи С-500

Разрабатываемый российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) С-500 «Прометей», в перспективе способный уничтожать низкоорбитальные спутники, можно отнести к первому поколению систем противокосмической обороны (ПРО), сообщил «Красной звезде» главнокомандующий Воздушно-космическими силами (ВКС) России генерал-полковник Сергей Суровикин.

«Основная задача комплекса — уничтожение баллистических ракет средней дальности, а при необходимости и боевых блоков межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории их полета», — сказал военный, добавив, что «комплекс С-500 способен уничтожать гиперзвуковые летательные аппараты, самолеты и беспилотные летательные аппараты».

Согласно Суровикину, в мире «аналогов этой системы просто не существует».

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В июне 2019 года заместитель генерального директора по научно-техническому развитию — первый заместитель генерального конструктора концерна «Алмаз-Антей» Сергей Друзин сообщил, что С-500 «Прометей» способен бороться с баллистическими целями всех типов.

В том же месяце глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что С-500 «Прометей» готов к серийному производству.

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