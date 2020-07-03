Vogue напечатал на обложке обнаженную модель в психбольнице и был обруган

Португальская версия модного журнала Vogue показала серию обложек специального выпуска The Madness Issue («Проблемы безумия»), концепция которой была обругана читателями. На соответствующую дискуссию в соцсетях обратили внимание журналисты Metro.

На одном из кадров, опубликованных в Instagram-аккаунте издания, изображена обнаженная модель, которая сидит в ванне, обхватив колени руками. По обе стороны от нее стоят две медсестры в старомодных костюмах, одна их них поливает голову девушки водой из кувшина.

Читателей возмутил посыл обложки, и они раскритиковали журнал в комментариях. «Ужасное представление сумасшествия и отвратительный посыл для людей, которые действительно страдают из-за ментальных проблем», «Подобные обложки создают неверное и негативное представление о теме психического здоровья», «Вы облажались. Обложка никак не выражает поддержку, она оскорбительна», «Какого черта вы делаете?» — высказались они.

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Кроме того, пользователей сети смутило, что редакторы Vogue ассоциировали учреждения, специализирующиеся на охране психического здоровья, с белыми стенами и смирительными рубашками, что, по их мнению, искажает реальность.

Свое мнение в Twitter выразила также писательница и модный редактор журнала AnOther Magazine Ханна Тиндл (Hannah Tindle). «Итак, выпуск журнала Vogue Portugal за июль/август 2020 озаглавили "Проблема безумия", а в качестве обложки использовали эстетику психиатрической больницы. Кто одобрил это дерьмо?» — написала Тиндл.

Vogue Portugal и издательство Condé Nast пока никак не прокомментировали ситуацию.

В июне французская версия журнала Vogue напечатала женские трусы во всю обложку и была обругана. На размещенном кадре крупным планом запечатлено загорелое тело американской модели Наташи Мэдсен (Natasja Madsen), которая снялась в голубом белье бренда Louis Vuitton. Подписчики раскритиковали издание за выбор снимка.

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