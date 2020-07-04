Самостоятельно вернувшихся на родину россиян попросили вернуть деньги

Министерство иностранных дел (МИД) России попросило россиян, которые самостоятельно вернулись в страну и не уведомили вовремя о прибытии обратно, возвратить перечисленные им деньги. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

«По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательств по информированию о своем возвращении в Россию, вам были излишне перечислены бюджетные средства», — говорится в уведомлениях, отправленных в личные кабинеты на портале госуслуг и также на электронные почты россиян. Кроме того, МИД предлагает гражданам возвратить финансы в течение пяти рабочих дней с момента получения подобных сообщений.

В министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций (Минкомсвязи) России также пояснили, что нескольким тысячам россиян были разосланы эти уведомления на основе контактных данных, предоставленных МИД.

В связи с начавшейся пандемией коронавируса Россия с 27 марта прекратила все авиасообщения с другими странами. Исключением стали только вывозные и заранее спланированные с российским правительством рейсы, а также немногочисленные почтовые, санитарные и гуманитарные авиаперелеты.

В начале апреля правительство России направило материальную помощь в размере 500 миллиардов рублей тем, кто не может возвратиться из-за рубежа. На эти выплаты могли рассчитывать те, кто остался в других странах с 1 января нынешнего года.

Отмечается, что в июне российскими властями было выделено дополнительно 536 миллионов рублей, а Минкомсвязи выложило на портале госуслуг электронные формы заявления, чтобы россиянам было легче обратиться за помощью.

2 июля стало известно, что Росавиация до 1 августа продлила запрет на международные авиаперелеты и въезд в Россию иностранных граждан, введенные на фоне пандемии коронавируса. Таким образом, речь идет не только об ограничении на въезд в Россию, но и на выезд за границу.

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