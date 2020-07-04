Названы регионы с новыми случаями коронавируса

В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6632 инфицированных в 84 регионах, говорится в Telegram-канале оперштаба Москвы в субботу, 4 июля.

Больше всего новых случаев заражения зафиксировано в российской столице — 680. Далее следуют Московская область (275), Ханты-Мансийский автономный округ (273), Санкт-Петербург (271), Свердловская область (268), Иркутская и Нижегородская области (235 и 225 случаев коронавируса соответственно).

Менее 10 случаев новых заражений зафиксировано в Чечне, Крыме, Севастополе, Ненецком автономном округе и Еврейской автономной области.

Накануне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) призвала страны отказаться от иллюзий о победе над коронавирусом и продолжить принимать меры для сдерживания распространения инфекции. По данным на 4 июля, общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 11 миллионов человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 207 тысяч.

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