Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6760 инфицированных в 83 регионах страны. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные в Telegram-канале оперштаба Москвы в четверг, 2 июля.

В Москве зафиксировано 662 случая заражения за сутки, в Московской области — 317. Более 200 человек заразились COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе (266), Санкт-Петербурге (258), а также в Иркутской (243), Нижегородской (234) и Свердловской областях (224).

Самое низкое число заражений за сутки — менее десяти — зарегистрировано в Республике Крым (семь заразившихся), Еврейской автономной области (два) и Севастополе (один).

Полностью выздоровело 6047 заразившихся коронавирусом человек. Еще 147 пациентов с COVID-19 умерли.

С учетом новых данных, за все время эпидемии коронавируса в России инфекцию обнаружили у 661 165 человек. Более половины из них — 428 978 человек — выздоровели. Умерло за весь период 9683 человек.

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