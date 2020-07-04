Единственное обнадеживающее лекарство от коронавируса назвали опасным

Профессор вирусологии, бывший заведующий лабораторией особо опасных инфекций «Вектор» Александр Чепурнов назвал опасным лекарство «Ремдесивир», которое ВОЗ считает единственным обнадеживающим противовирусным препаратом в борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает «Ура.ру».

По мнению Чепурнова, побочные эффекты при применении этого лекарства опасны для здоровья пациентов. Профессор подчеркнул, что вирус забирается внутрь клетки, поэтому все эффективные препараты токсичны для клеток, следовательно и для всего организма.

Чепурнов считает, что создателям подобных медикаментов следует искать формулу, при которой препарат будет бороться с вирусом, не разрушая клетку.

Ранее главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумия Сваминатан назвала «Ремдесивир» единственным обнадеживающим лекарством от коронавирусной инфекции. По ее словам, результаты против COVID-19 на тестировании противовирусных препаратов показал пока только «Ремдесивир».

Еврокомиссия разрешила продажу на территории Евросоюза «Ремдесивира». Комиссия предоставила условное разрешение на продажу лекарственного средства на территории Европы «при соблюдении ряда условий», содержание которых не раскрывается. Отмечается, что это первый препарат от коронавируса, разрешенный в ЕС.

«Ремдесивир» был одобрен 1 мая в США для лечения коронавируса. Ранее он был разработан в рамках борьбы с лихорадкой Эбола, но не сумел тогда доказать свою эффективность. Позднее он показал эффективность при лечении инфекций SARS и MERS. Однако исследования эффективности ремдесивира при лечении пневмонии COVID-19 до сих пор продолжаются. При этом отмечается, что препарат все же может быть полезен для борьбы с вирусом.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!