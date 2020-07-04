Число случаев заражения коронавирусом в России превысило 674 тысячи

Общее число выявленных в России случаев заражения коронавирусом достигло 674 тысяч. Об этом в субботу, 4 июля, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

За последние сутки в России выявлено 6632 новых случая коронавируса в 84 регионах. За весь период зафиксировано 10 027 летальных исходов, выздоровели 446 879 человек.

Отмечается, что с начала эпидемии в стране зарегистрировали 674 515 случаев инфицирования в 85 регионах.

По данным на пятницу, 3 июля, в стране было зарегистрировано 667 883 инфицированных. Сообщалось, что за весь период в России от коронавируса скончались 9859 человек.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!