Появился бэкстейдж со съемок обращения Путина к россиянам

Репортер телеканала «Россия 1» Павел Зарубин показал бэкстейдж записи обращения президента Владимира Путина к россиянам у мемориала подо Ржевом. Он опубликовал видео в своем Instagram-аккаунте.

На кадрах видно, что запись проходит в отдельном павильоне. Президент стоит на специальной отметке перед камерами на фоне мемориала советскому солдату.

Обращение президента России, записанное подо Ржевом, состоялось 30 июня. В нем Владимир Путин раскрыл суть поправок в Конституцию, заявив, что, голосуя за них, граждане голосуют за страну, в которой хотят жить. Общероссийское голосование началось 25 июня и продлилось до 1 июля включительно, поправки поддержали 77,92 процента проголосовавших. Среди поправок — приоритет российского законодательства над международным, обязательство государства не реже раза в год индексировать пенсии, поправки с упоминанием Бога и государствообразующего русского народа, а также право действующего президента переизбираться на новый срок.

В тот же день Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко открыли Ржевский мемориал советскому солдату, на фоне которого записывалось обращение российского президента. Мемориальный комплекс представляет собой бронзовую скульптуру солдата высотой 25 метров, а также музейный павильон с мультимедийным оборудованием и 55-метровую аллею со стенами — на них высечены фамилии 17 660 человек, гибель которых в Ржевской битве подтверждена документально.

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