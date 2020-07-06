В Москве умерли 24 пациента с коронавирусом

В Москве за последние сутки умерли 24 пациента с коронавирусом, сообщает столичный оперштаб в своем Telegram-канале.

У всех пациентов была подтверждена пневмония и получены положительные результаты теста на коронавирус. Таким образом, за все время пандемии в столице скончались от коронавирусной инфекции 3999 человек.

Ранее главный врач больницы №40 в московском поселке Коммунарка Денис Проценко заявил, что второй волны коронавируса в Москве можно будет избежать благодаря поэтапному снятию ограничительных мер и постоянному мониторингу ситуации с COVID-19. Вместе с тем Проценко призвал людей быть осторожными, поскольку коронавирус еще недостаточно изучен.

За все время в Москве выявлено 225,5 тысячи заразившихся коронавирусом, из них 157,7 тысячи человек вылечились. Всего в России зафиксировано 687,9 тысячи случаев COVID-19.

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