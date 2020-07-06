Объяснена любовь немецких солдат к «зигованию»

Немецкие солдаты любят использовать нацистское приветствие при встрече друг с другом, сказал в беседе с РИА Новости служивший в бундесвере эмигрант Антон Малахов.

«"Зигануть" боевому товарищу — это у немецких военнослужащих что-то вроде дежурной шутки», — объяснил он.

Малахов отметил, что на виду у командиров этого никто не делает, однако в казарме солдаты могут развлекаться подобным образом. По его словам, военнослужащие могут слушать музыку праворадикального толка, издеваться над сослуживцами иного происхождения или читать нацистскую литературу. «Конечно, далеко не все. Но в моей роте таких было минимум четверо», — добавил собеседник агентства.

Комментарий Малахова опубликован в статье на тему ультраправого скандала во второй роте KSK бундесвера — элитного спецподразделения, в чьи задачи, в частности, входят освобождение заложников, диверсии и армейская разведка. 1 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр объявила о роспуске роты, указав, что среди военнослужащих подразделения участились случаи проявления правоэкстремистских настроений, также у них на руках обнаружили множество оружия и боеприпасов. Проводится расследование.

Крамп-Карренбауэр подчеркнула, что KSK стал слишком самостоятельным и должен доказать верность Конституции ФРГ.

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