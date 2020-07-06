Трампа предупредили о знании Путиным английского языка

Председатель Демократической партии в штате Огайо Дэвид Пеппер предупредил президента США Дональда Трампа о том, что его российский коллега Владимир Путин на самом деле знает английский язык, хотя почти не использует его в общении. Об этом он написал в своем Twitter.

Пеппер рассказал о том, как в середине 1990-х присутствовал на встрече между своим тогдашним начальником в Центре стратегических и международных исследований (CSIS) и российской делегацией мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Проект был направлен на оказание технической помощи городу, уточнил политик. Он подчеркнул, что среди членов российской делегации был и Владимир Путин, тогда занимавший должность заместителя управляющего делами президента Павла Бородина. По словам Пеппера, тогда Путин общался с другими через переводчика, из-за чего казалось, что он не знает английского языка.

«Но потом переводчик сделала ошибку на английском, и Путин поправил ее. И поправил не одно маленькое слово, а сложный термин (...). Значит, он понимал все, о чем мы говорили между собой», — написал политик. Он подчеркнул, что тогда это удивило и смутило его.

По мнению Пеппера, таким образом Путин может «обводить Трампа вокруг пальца», в том числе во время их бесед по телефону. Политик считает, что, соглашаясь общаться с российским коллегой, американский лидер «копает себе глубокую яму».

3 июля Трампа уличили в желании сделать что угодно для Путина. По словам бывшего посла США в России Майкла Макфола, по этой причине американский лидер опровергал вмешательство России в выборы 2016-го, не критиковал присоединение Крыма и сократил военный контингент США в Сирии.

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