Индия закупит российского оружия и запчастей на 800 миллионов долларов

Индия намерена купить у России запчастей и вооружения на 800 миллионов долларов. Об этом сообщает издание Defence News со ссылкой на источник в индийском министерстве обороны.

По информации издания, Индия закупит запчасти для истребителей Су-30МКИ, подводных лодок класса Kilo и танков Т-90, а также боеприпасы для техники российского производства, в том числе военных кораблей. Тем не менее до сих пор неизвестно, будут ли закупки происходить в рамках данного крупного контракта.

Ранее министерство обороны Индии утвердило покупку у России 21 истребителя МиГ-29 и 12 самолетов Су-30МКИ. Объем части сделки, связанной с Миг-29, составит около 980 миллионов долларов, а Су-30МКИ обойдутся индийскому государству приблизительно в 1,35 миллиарда долларов.

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