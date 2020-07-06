Венедиктов намекнул на вину России в крушении Ту-154 над Черным морем

Ракету, сбившую самолет Ту-154 над Черным морем в 2001 году, могли выпустить как украинские, так и российские военные. Об этом в интервью журналисту Дмитрию Гордону на YouTube сообщил главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов.

«Мы до сих пор не знаем, кто сбил [самолет] на самом деле, так, на секундочку, чтоб вы понимали», — добавил он.

Гордон в свою очередь рассказал, что тогдашний министр обороны Украины Александр Кузьмук намекнул ему на российский след. На это Венедиктов вспомнил заявление президента России Владимира Путина после встречи с Кузьмуком. «Путин, я стоял от него на расстоянии трех метров, говорит: "У Украины нет такого оружия, чтобы так сбить". И это есть в агентствах, найдите. Вот и все. То есть это мутная история, но Украина выплатила компенсацию», — рассказал главред «Эха Москвы».

«То есть тот самолет могла сбить Россия?» — спросил Гордон.

«Это вы делаете вывод. Я говорю то, что сказал мой президент после переговоров с Кузьмуком», — подчеркнул Венедиктов.

В июне 2017 года Кузьмук заявил, что Ту-154, рухнувший в Черное море, был взорван изнутри. По его словам, в море не было найдено ни одного фрагмента ракеты, а также следов ракетного топлива. «Судя по всем исследованиям, в том числе и тем, которые мы проводили за рубежом (некоторые из них нельзя подтвердить), самолет был взорван изнутри. Это тщательно готовилось», — предположил генерал.

Самолет Ту-154, следовавший из Тель-Авива в Новосибирск, разбился над Черным морем 4 октября 2001 года. В результате катастрофы погибли 78 человек — граждане России и Израиля. Межгосударственный авиационный комитет, рассмотрев обстоятельства крушения, пришел к выводу, что самолет был сбит ракетой украинского зенитного комплекса «С-200». Юридически Украину не признали виновной в катастрофе, однако МИД страны добровольно выплатил России компенсацию в сумме 7,8 миллиона долларов, а министра обороны Александра Кузьмука отправили в отставку.

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