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Названы российские курорты с самым теплым морем

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Ялта
Ялта
Фото: Globallookpress.com

В настоящее время на территории российских курортов самое теплое море — в Геленджике и Туапсе, а также в Евпатории и Ялте. Об этом в беседе с ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В этих курортах морская вода в начале июля прогрелась до 26 градусов тепла. Чуть прохладнее море в Феодосии и Анапе — 25 градусов, а в Алуште и Сочи — 24 градуса.

Ранее сообщалось, что из-за открытия курортного сезона на дорогах Краснодарского края образовались длинные пробки. Туристы на своих автомобилях буквально наводнили регион, а путь к морю превратился в «настоящее испытание».

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