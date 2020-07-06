В московском подъезде установили виселицу

В одном из московских подъездов неизвестные установили деревянную балку с небольшим крестом на перекладине и виселицей. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Фото конструкции опубликовал в соцсети житель дома 77к3 по Ленинградскому проспекту. «Друзья, а нормально жить с такими соседями?» — возмутился молодой человек. По его словам, полиция наотрез отказалась выезжать на место происшествия.

Интернет-пользователи предположили, что так решили напомнить о себе коллекторы, которые хотят получить деньги от кого-то из жильцов многоэтажки. Другие комментаторы посоветовали отнестись к ситуации с юмором и превратить виселицу в турник или качели.

Убирать все придется управляющей компании. Издание пишет, что теперь жители дома рискуют получить штрафы за порчу общедомового имущества и нарушение правил пожарной безопасности.

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