В Мутном Материке установили памятную табличку

Российский населенный пункт с самым смешным названием — село Мутный Материк — увековечили, установив памятную табличку на въезде. Об этом сообщает информационное агентство «БНК».

Сервис путешествий «Туту.ру» проводил соответствующее голосование в течение нескольких месяцев 2019 года. Всего в опросе приняли участие около 300 тысяч человек, а на победу претендовали 100 населенных пунктов. Мутный Материк в городском округе Усинск Республики Коми набрал 28 тысяч голосов и занял первое место, обойдя село Хохотуй, поселок Морозилка и другие.

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«Оно (село — прим. «Ленты.ру») расположено на реке Печора. Мы знаем, что название вроде бы произошло от того, что, если подходить по реке к населенному пункту, то оно находится в некотором облаке тумана», — рассказали организаторы конкурса.

Команда сервиса передала местным жителям кубок победителя и установила в Мутном Материке памятный знак.

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