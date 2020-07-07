«Вечно молодая» 58-летняя женщина раскрыла секрет подтянутого тела без целлюлита

«Вечно молодая» жительница Лондона, Великобритания, у которой есть 26-летняя дочь, раскрыла секрет моложавой внешности и стройной фигуры. Ее слова приводит британская газета Daily Mail.

58-летняя владелица бренда нижнего белья Ализа Регер (Aliza Reger) рассказала, в чем залог ее подтянутого тела без целлюлита. «Я ежедневно стою по две минуты под ледяной водой, чтобы ускорить кровообращение и добиться упругости кожи, — говорит она. — Затем я массирую тело щеткой, чтобы еще больше улучшить циркуляцию крови и отшелушить мертвую кожу». После душа она наносит на тело лосьон, масло и увлажняющий крем-автозагар.

Раньше Регер два раза в месяц делала шеллак-маникюр в салоне красоты, но во время режима самоизоляции приноровилась обрабатывать руки самостоятельно. По ее словам, от домашнего ухода ногти стали заметно здоровее. «Еще я увлажняю кутикулы и руки аргановым маслом», — отметила она.

Каждые девять месяцев британка вкалывает филлеры и небольшие дозы ботокса. Помимо этого, она пользуется премиальной уходовой косметикой, которая борется с признаками старения.

Для поддержания стройной фигуры Регер занимается спортом. До введения в стране карантина она четыре-пять раз в неделю посещала тренажерный зал. «Я люблю тренировки с весами для наращивания силы и укрепления мышц и костей, — подчеркнула она. — Во время карантина я бегала, но все же скучаю по спортзалу из-за социализации».

Ранее «вечно молодая» мать двоих детей из города Пори, Финляндия, раскрыла секреты своей красоты и сексуальности. Она считает залогом своей привлекательности страстный секс с мужем, с которым она прожила в браке уже 30 лет.

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