Бренд выдал исламские молитвенные коврики за декоративные и вызвал споры

Популярный интернет-магазин Shein выдал исламские молитвенные коврики за предмета декора и вызвал споры в сети. Об этом сообщает Metro.

Товар разместили на сайте с подписью «Греческий ковер с кисточками». Публикация вызвала негативную реакцию у покупателей: на многих ковриках были изображены мечети и Кааба — мусульманское святилище, расположенное в Мекке — самом важном местом для последователей ислама.

По информации издания, первой на описанные товары обратила внимание студентка факультета журналистики Хадиджа Ризви (Khadija Rizvi), которая выложила скриншоты с сайта в Instagram. «Мне противно. Я в ярости. Shein получает прибыль от мусульманских молитвенных ковриков (саджжада), продавая их в качестве "ковров с отделкой по краям", чтобы люди могли небрежно пользоваться ими дома. Это оскорбительно по отношению к верующим», — подписала она публикацию, которая стала вирусной и распространилась в СМИ.

Получив множество жалоб от покупателей, компания принесла публичные извинения в своем Instagram-аккаунте: «Нам очень жаль! Как глобальный бренд, мы обещаем изучить различные культуры, религии и традиции, чтобы проявить уважение к представителям разных сообществ. Мы приносим наши искренние извинения всем, кого мы обидели, и надеемся, что сможем вновь заслужить ваше доверие».

To our community💌 We’re sorry. Фото опубликовано @sheinofficial

В январе 2019 года мусульмане ополчились на Nike за имя Аллаха на подошве кроссовок модели Air Max. Активистка по имени Сайка Норин (Saiqa Noreen) обратила внимание, что в логотипе, напечатанном на подошве обуви, якобы зашифровано имя Аллаха на арабском языке. Она сочла это оскорбительным по отношению к верующим и создала петицию против бренда.

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