Китай присоединился к договору о торговле оружием в противовес США

Китай присоединился к Международному договору о торговле оружием (МДТО). Об этом рассказал постоянный представитель КНР при ООН Чжан Цзюнь, передает ТАСС.

По словам китайского дипломата, данный шаг страна противопоставляет политике США, которые наоборот выходят из международных договоров о контроле над вооружениями и предпринимают односторонние шаги. Он подчеркнул, что присоединение к МДТО демонстрирует активное участие Китая в глобальном контроле над торговлей оружием и обеспечении безопасности на различных уровнях.

Постпред КНР передал документ о присоединении к договору генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. В Китае договор вступит в силу спустя 90 дней.

Ранее президент США Дональд Трамп вновь пообещал наказать Китай за эпидемию коронавируса. Он подчеркнул, что КНР должна быть привлечена к полной ответственности, и добавил, что из Китая вышли и другие вирусы, однако не пояснил свое заявление.

Соединенные Штаты подписали МДТО в 2013 году. Тем не менее в 2019 году администрация президента Трампа, сославшись на неэффективность соглашения и ущемление прав американцев, отказалась от участия в нем.

Договор о торговле оружием регулирует вопросы, связанные с боевыми танками, боевыми бронированными машинами, артиллерийскими системами большого калибра, боевыми самолетами, боевыми вертолетами, военными кораблями, ракетами и ракетными пусковыми установками, стрелковым оружием и легким вооружением.

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