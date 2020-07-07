Пандемия помешала принцу Гарри получить американское гражданство

Пандемия коронавируса помешала герцогу Сассекскому принцу Гарри получить американское гражданство. Об этом сообщает Daily Express.

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Принц Гарри находится в США четвертый месяц, он не предпринимал попыток получить американское гражданство. «Герцог не подавал заявку на получение двойного гражданства, и я не думаю, что он намеревается в какой-то момент подать заявку на грин-карту», — утверждает источник издания, близкий к британской королевской семье. Задержка может быть связана с пандемией новой коронавирусной инфекции, которая помешала принцу реализовать свои планы.

Остается неизвестным, была ли у Гарри дипломатическая или иная виза, или он воспользовался правом на 90-дневное безвизовое пребывание в США, которое есть у граждан Великобритании. После истечения этого срока принц мог получить туристическую визу, однако она запрещает работать, что может противоречить его планам.

Грин-карта — это иммиграционная виза США. Ее обладатель имеет право на постоянное жительство в США и в правовом отношении приравнивается к американскому гражданину, не имея лишь права голосовать на выборах или участвовать в жюри присяжных.

Принц Гарри и Меган Маркл перебрались в Лос-Анджелес из Канады в конце марта. В январе сообщалось, что первоначально пара хотела оставаться в Канаде до тех пор, пока Дональд Трамп не покинет пост президента США. Им пришлось поторопиться с переездом из-за пандемии.

С 1 апреля принц Гарри и Меган Маркл перестали исполнять обязанности членов британской королевской семьи. Чтобы получить право переехать в США, работать и заниматься предпринимательской деятельностью, им пришлось отказаться от обращения «Ваше королевское высочество», государственного финансирования и торговой марки Sussex Royal. В ближайшие месяцы они смогут рассчитывать на помощь отца Гарри, принца Чарльза, который будет оплачивать расходы сына и невестки из личных средств.

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