Грядущая волна банкротств повергла немцев в шок

Последствия кризиса на фоне пандемии COVID-19 повергли в состояние шока одну пятую часть немецких компаний (21 процент), которые опасаются за свое существование. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом экономических исследований.

Согласно отчету, пессимистический взгляд на будущее доминирует среди туристических компаний — об угрозе банкротства заявляют 85 процентов опрошенных. На гостиничный бизнес приходится 76 процентов, гастрономическую отрасль — 67 процентов. Обеспокоенность по поводу будущего выразила также почти половина респондентов в сфере культуры и искусства.

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По словам аналитиков, грядущая в ближайшие месяцы волна банкротств затронет прежде всего сферу услуг. При этом риски для себя увидели 27 процентов представителей. В торговой отрасли речь идет о 18 процентах респондентов, промышленности — 17 процентах, строительстве — двух процентах.

По данным Федерального объединения торгово-промышленных палат Германии, главную экономику Европы ожидает рекордный спад в 2020 году. Согласно прогнозу, процент потери будет выражаться двузначным числом от ВВП, что ставит под сомнение перспективы скорейшего восстановления.

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