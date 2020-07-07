В России вылечилось более 463 тысяч зараженных коронавирусом

В России за сутки вылечилось еще 9 551 зараженных коронавирусом. Общее число выздоровевших превысило тысяч, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба во вторник, 7 июля.

За весь период в стране выявили 694 230 случаев коронавируса в 85 регионах. С начала пандемии зарегистрировано 10494 летальных исхода.

Ранее депутат Госдумы, бывший глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко заявил, что коронавирус вернется в Россию осенью. Он считает, что это не должно сказаться на ограничениях для россиян.

В июле вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что активность коронавируса пойдет на спад не ранее, чем через год, и может длиться до трех лет. Он объяснил, что, переходя от человека к человеку, вирус приспосабливается и учится не убивать своего носителя, благодаря чему может передаваться дальше.

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