Раскрыто отношение россиян к стоимости отдыха на отечественных курортах

Больше половины россиян (66 процентов) считают, что стоимость поездок по стране со временем будет только возрастать. Об их отношении к ценам на отдых на отечественных курортах говорится в исследовании онлайн-сервиса OneTwoTrip, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В целом, выяснилось, что туристы не спешат бронировать билеты на путешествия по России из-за дороговизны — всего на июль и август поездки запланировали 14,5 процента респондентов. Также выяснилось, что 39 процентов опрошенных ожидают, когда цена на авиабилеты станут ниже.

При этом 63,6 процента туристов признались, что не собираются отправляться в поездку в одиночку и хотят распланировать отпуск с семьей.

Кроме того, в ходе исследования стало понятно, что самым желанным местом для отдыха среди отечественных туристов считается Краснодарский край, так как там дешевле, чем в других местах.

Ранее в июне стало известно, что российские туристы разочаровались в отдыхе на отечественных курортах из-за его высокой стоимости. Лишь 37 процентов респондентов планируют в ближайшее время забронировать поездку на Черное море, хотя двумя месяцами ранее о такой готовности сообщали 49 процентов опрошенных.

1 июля в России стартовал полноценный курортный сезон — сроки его открытия были ранее отложены из-за карантинных мер и ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса на всей территории страны. Известно, что в настоящее время всего 67 субъектов государства готовы принимать отдыхающих.

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