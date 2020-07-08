Автор идеи переноса Дня России пожаловалась на день рождения Буша-старшего

Председатель Национального родительского комитета (НРК) Ирина Волынец, автор идеи перенести празднование Дня России с 12 июня на 1 июля, обратила внимание, что 12 июня праздновал свой день рождения 41-й президент США Джордж Буш-старший. По мнению Волынец, такое совпадение не случайно, передает «360».

«Мы не верим в то, что это случайное совпадение. Россия не подарок, но мы против того, чтобы ее кому-то дарили», — пожаловалась она. Волынец считает, что недавно появилась «достойная дата» — 1 июля, день окончания голосования по поправкам к Конституции.

Ранее председатель НРК отмечала, что у многих россиян 12 июня ассоциируются не с приобретением независимости страны, а с распадом СССР.

В Кремле, комментируя идею Волынец, сообщили, что администрация президента России не обсуждает возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля.

День России отмечается ежегодно с 1992 года в день принятия Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. Этот день совпадает с днем рождения Джарджа Буша-старшего, который занимал должность президента США с 1989 по 1993 год. Он умер 30 ноября 2018 года. Кроме того, 12 июня 1991 года прошли выборы президента РСФСР, на них победил Борис Ельцин.

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