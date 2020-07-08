Кремль отреагировал на идею перенести День России на 1 июля

В администрации президента России не обсуждают возможность переноса Дня России с 12 июня на 1 июля — дату голосования по поправкам в Конституцию, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя соответствующую идею. Об этом сообщает ТАСС в среду, 8 июля.

Ранее член Общественной палаты, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец рассказала, что направила главе государства Владимиру Путину предложение перенести празднование Дня России. По ее словам, у многих граждан 12 июня ассоциируется не с приобретением независимости страны, а с распадом Советского Союза.

Ранее вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова говорила, что 1 июля надо сделать выходным днем по аналогии с Днем Конституции, который в 1990-е годы и до 2005-го был праздничным нерабочим днем.

1 июля в России состоялся заключительный день всенародного голосования по поправкам к Основному закону. Конституционные изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в документ 1993 года Владимир Путин заявил в январе текущего года в ходе послания Федеральному собранию.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!