Названы регионы с новыми случаями коронавируса в России

В оперативном штабе назвали регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом. Всего за последние сутки выявлено 6562 инфицированных в 84 регионах, сообщается в Telegram-канале оперштаба Москвы в среду, 8 июля.

Больше всего заразившихся — в Москве (621 случай коронавируса) и Санкт-Петербурге (295). Следом идут Ханты-Мансийский автономный округ (268), Свердловская (263), Иркутская (240) и Нижегородская (217) области, а также Ямало-Ненецкий автономный округ (202). Менее 200 новых случаев выявлено в Московской области (194).

Наименьшее число новых случаев коронавируса за последние сутки зафиксировано в таких регионах, как Чукотский автономный округ (1), Магаданская область (4), Еврейская автономная область (6) и Чеченская Республика (6).

Выздоровел за сутки 8631 пациент с коронавирусом, еще 173 человека умерли.

С учетом новых данных, число случаев коронавируса в России достигло 700 792 во всех регионах страны. За весь период эпидемии более половины заразившихся (472 511) вылечились, еще 10 667 пациентов с COVID-19 умерли.

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