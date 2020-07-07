Названы регионы России с наибольшим числом новых случаев коронавируса

Наибольшее число новых случаев коронавируса за сутки выявили в Москве (629), Ханты-Мансийском автономном округе (283) и Санкт-Петербурге (278). Регионы назвал оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Более 100 заражений зафиксировали за сутки в Иркутской (245), Свердловской (226), Нижегородской (198) областях, Ямало-Ненецком автономном округе (189), Московской области (177), Алтайском крае (171), Мурманской (158), Воронежской (139), Челябинской (138) областях, Красноярском крае (132), Архангельской (119), Новосибирской (113), Ульяновской (105) областях, Коми (104), Самарской области (102).
Меньше всего новых случаев выявлено в Еврейской автономной области (5), Севастополе (5) и Чукотском автономном округе (1).
За последние сутки в России зафиксировано 6368 новых случаев коронавируса. За весь период пандемии выявлено 694 230 случаев, умерли 10 494 человека, выздоровели — 463 880.