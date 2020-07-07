За минувшие сутки в России выявили 6368 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения инфекции в своем Telegram-канале.

Новые инфицированные обнаружены в 82 регионах. Больше всего заразившихся — в Москве (629), Ханты-Мансийском автономном округе (283) и Санкт-Петербурге (278). Зафиксировано 198 летальных исходов, 9551 человек выздоровел. Общее число случаев заражения с начала пандемии коронавируса в России превысило 694 тысячи.

Накануне, 6 июля, сообщалось о 6611 новых заразившихся в 85 регионах. Скончались 135 человек, вылечились — 3579.

Ранее 7 июля ученые из Сингапура предупредили о появлении в ближайшее десятилетие нового коронавируса, который будет передаваться от животного к человеку. Такое мнение высказал руководитель программы новых инфекционных заболеваний при Национальном университете Сингапура профессор Ван Линьф. Он признал, что существует неопределенность, когда точно это произойдет и насколько серьезной будет вспышка.

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