Число умерших россиян с коронавирусом превысило 10,4 тысячи

Число умерших россиян с коронавирусом выросло до 10 494, за последние сутки зафиксировано 198 летальных исходов. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале во вторник, 7 июля.

10494 человека умерли в России после заражения коронавирусом по состоянию на 7 июля

За последние сутки в России выявлено 6368 новых случаев коронавируса в 82 регионах. Всего с начала пандемии коронавирус подтвердился у 694 230 жителей.

Ранее сообщалось, что Россия перешла на новую, основанную на принципах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) методику по подсчету смертей от коронавируса. Теперь учитываются те случаи, когда инфекция COVID-19 привела к осложнению основного заболевания, ставшего причиной смерти пациента. В связи с этим в федеральной статистике смертности произошли корректировки.

По данным проекта Университета Джонса Хопкинса, общее число заразившихся коронавирусом в мире к утру 7 июля превысило 11,59 миллиона человек. Прирост числа заразившихся за сутки составил более 173 тысяч. За весь период пандемии скончались 537 504 инфицированных, более 6,3 миллиона человек выздоровели.

Вспышка пневмонии COVID-19, вызванной коронавирусом нового типа, впервые зафиксирована в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила пандемию.

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