В России выявили 6562 новых случая заражения коронавирусом

В России за последние сутки выявили 6562 новых случая заражения коронавирусом. Об этом сообщает в своем Telegram-канале оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации.

Таким образом, общее число зараженных в России увеличилось до 700 792. За весь период зафиксировано 10 667 летальных исходов, выздоровели 472 511 человек.

За сутки с 6 по 7 июля в стране было зарегистрировано 6368 случаев заражения.

Всего в мире, по данным на утро 8 июля, общее число заразившихся превысило 11,79 миллиона человек. Пандемия охватила 188 стран.

Наиболее пострадавшая от SARS-CoV-2 страна — США (более 2,99 миллиона зараженных). На второй строчке находится Бразилия (1,66 миллиона человек), Индия (719,6 тысячи) оказалась на третьем месте. Россия (693,2 тысячи) закрепилась на четвертой позиции, опережая Перу (309,2 тысячи). В десятке рейтинга также находятся Чили, Великобритания, Мексика, Испания и Иран.

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