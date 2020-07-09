Названы лучшие направления для автомобильных путешествий по России

Россиянам перечислили лучшие направления для автомобильных путешествий по стране во время пандемии коронавируса. Список приводится на сайте издания SM-News.

В первую очередь авторы издания выделили подмосковную Коломну, которую назвали «отличным вариантом для поклонников древнерусского зодчества и любителей пейзажей». Как отмечают редакторы, в городе можно посетить кремль, монастыри, музей пастилы и вернуться домой с красивыми и вкусными сувенирами.

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На втором месте оказалась Тула, где туристы смогут попробовать пряники и увидеть городские достопримечательности: кремль, соборы, Куликово поле, а также имение Льва Толстого.

Третье место журналисты отвели Вязьме (Смоленская область), которая «не является популярным туристическим городом», зато туда легко добраться на машине и можно насладиться видами русской природы, а также посетить музей-заповедник Хмелита, Свято-Троицкий собор, Вяземский Иоанно-Предтеченский монастырь и музей Сергея Есенина.

Кроме того, в список попали Переславль-Залесский (Ярославская область), где можно посетить старинные церкви и храмы и увидеть Синий камень, сохранившийся со времен язычества, и подмосковный Сергиев-Посад — «колыбель древнерусского зодчества».

Ранее сообщалось, что в России определили туристические места, конкурирующие с отдыхом за рубежом. В тройку самых популярных направлений вошли Сочи, Крым и Санкт-Петербург.

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