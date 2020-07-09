Власти Москвы опровергли сообщения о сливе данных интернет-избирателей

Заявления о том, что власти Москвы выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-пользователей, не соответствуют действительности. Так сообщения о сливе опроверг в своем блоге на «Эхе Москвы» начальник управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов столичного правительства Артем Костырко.

В частности, он указал на публикацию «Медузы» с заголовком «Власти фактически выложили в открытый доступ персональные данные всех интернет-избирателей». По словам Костырко, на самом деле речь идет о приложении для участковой избирательной комиссии (УИК), разработанное Минкомсвязи. «"Медуза" фактически сама же и признается, что получила все от сотрудника избирательной системы — только у членов ТИКов и УИКов был доступ к этим установочным файлам, то есть ни в каком открытом доступе никакие базы интернет-избирателей не появлялись», — отметил он.

Представитель правительства также заявил, что база, о которой пишет «Медуза» — это не персональные данные граждан. «Файлы, которые отправлялись на УИКи — это реестр номеров паспортов. Без ФИО и даты рождения. Серия и номер паспорта без наличия других данных не позволяет однозначно идентифицировать человека — это просто цифры, оторванные от людей», — объяснил Костырко.

Он подчеркнул, что размещенной в сети базой «нельзя руководствоваться как истиной в последней инстанции». Истина в последней инстанции — это система межведомственного электронного взаимодействия, с которой сверяли данные паспортов в Центральной избирательной комиссии и Минкомсвязи, указал начальник Управления.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля включительно. Изменения поддержали 77,92 процента проголосовавших. Впервые о необходимости внести изменения в документ 1993 года Владимир Путин заявил в январе текущего года в ходе послания Федеральному собранию.

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