Французский журналист Кристен Неаль написал статью о том, почему Украина пытается запугать своих граждан вторжением из России. В ней он высмеял слова и действия киевских политиков и командующих. Его материал размещен на портале AgoraVox.

Журналист указал на два заявления со стороны Украины. В частности, на слова замглавы МИД страны Василия Боднара, который заявлял об угрозе нападения России во время учений, а также на интервью главы ВМС Алексея Неижпапы, в котором он говорил о готовящейся войне между Москвой и Киевом. По словам Неаля, описанные сценарии конфронтации еще более нелепы, чем указанные причины для российской интервенции.

Среди причин высокопоставленные украинские чиновники называли попытки вернуть водоснабжение из Украины в Крым. «Думаю, психиатрам следовало бы рассмотреть открытие на Украине целого исследовательского центра с учетом градуса безумия, которое царит среди элиты страны», — написал журналист.

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Среди прочего автор статьи подчеркнул, что Россия, в отличие от западных стран, не собирается устраивать бомбардировки и военные операции на территории других государств.

Ранее глава ВМС Украины заявил, что война между Москвой и Киевом начнется с попытки России силой восстановить Северо-Крымский канал водоснабжения. Неижпапа при этом пригрозил применить против Москвы ракеты «Нептун».

Замглавы украинского МИД же говорил, что Россия готовит нападение на Украину с Кавказа. Причиной наступления российской армии, уверен Боднар, станет также вопрос подачи воды на Крымский полуостров.

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