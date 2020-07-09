Новые функции «Сбербанк Онлайн» назвали главным обновлением 2020 года

Обновление приложения Сбербанка, вышедшее ранее 9 июля, выделяется на фоне остальных количеством интересных продуктов и сервисов и является главным в 2020 году. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил директор дивизиона «Цифровая платформа» Сбербанка Алексей Круглов.

Он уточнил, что обновление коснулось как визуальной части приложения (темная тема и возможность настроить контент главного экрана под себя), так и продуктовой. «Появились уникальные продукты SberPay и Плати QR, которые значительно упростят клиентский опыт, и, например, возможность рассчитать кредитный потенциал за пару минут», — сказал Круглов.

По его словам, Сбербанк сделал важный шаг в сторону платформы обучения в приложении: появились статьи и тесты по теме кибербезопасности. «Так, в один день 60 миллионам клиентов приложения "Сбербанк Онлайн" стали доступны сразу несколько больших запусков, поэтому мы называем сегодняшний релиз главным обновлением 2020 года», — заключил представитель банка.

Ранее 9 июля сообщалось, что Сбербанк запустил новую систему платежных сервисов SberPay и в скором будущем к ней будут подключены карты всех платежных систем. Функции SberPay доступны как физическим лицам, так и бизнесу. С помощью сервиса можно оплачивать покупки онлайн (на сайтах и в приложении), а также офлайн (в торговых точках, принимающих бесконтактную оплату).

На первом этапе пользоваться SberPay могут владельцы смартфонов на базе операционной системы Android с поддержкой NFC. Пока к сервису подключены карты Visa, в дальнейшем будут добавлены карты других платежных систем.

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