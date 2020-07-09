В Москве попробуют снизить стоимость проезда в метро

В Москве проведут эксперимент по снижению тарифов на проезд вне часа пик в метро. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов в интервью телеканалу «Москва-24», передает ТАСС.

«Мы выбрали у себя внутри Таганско-Краснопресненскую [«фиолетовую»] линию, одну из самых проблемных, где мы рассматриваем на сегодняшний день два варианта вот этих тарифных решений. Один из вариантов [снижения стоимости проезда] — это скидка 30 процентов, другой вариант — это скидка 50 процентов», — сказал он.

По словам Ликсутова, начало эксперимента планируется в сентябре. Его целью является создание возможности передвижения на метро для тех пассажиров, которые могут подстроиться под поездки вне часа пик. «Далеко не все даже, кто хочет воспользоваться этой опцией, смогут реально ей воспользоваться. Также [мы] понимаем, что есть какое-то количество людей, которые, возможно, изменят свое транспортное поведение, комфортно договорившись с работодателем», — отметил чиновиник.

Ранее стало известно, что в России планируется разработать единые стандарты для оплаты проезда на всех видах общественного транспорта. Благодаря этому в конце следующего года в стране удастся внедрить универсальный билет, которым можно будет воспользоваться в любом регионе, сообщили в Минтрансе. В министерстве считают, что это поможет регионам оптимизировать расходы местных бюджетов и собирать больше налогов.

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